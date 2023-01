¿Cuál es el estado actual de la justicia y la importancia de su legitimación?

“Hay unos puntos muy claves, primero, lo que llamamos el establecimiento, me refiero al Congreso, el ejecutivo y la sociedad en general no ha tomado en serio el tema de la justicia, Segundo, la política criminal incoherente que es una política que se hace a bandazos y tercero, yo sí creo que la constitución del 91 marcó un punto y es que descuadernó a la justicia no solamente por la proliferación de organismos de justicia sino porque por la puerta de atrás introdujo el clientelismo en la justicia y les dio a los magistrados eso que el constituyente Hernando Yepes llamo ‘El regalo envenenado de las funciones electorales’”, opina Méndez.

“Yo creo que desde hace unos 20 o 25 años hay una toma de conciencia ciudadana en relación con la necesidad de una reforma profunda del sistema de administración y justicia que resuelva los problemas de las funciones electorales que le da las cortes, que resuelva el problema del sistema de elección de los magistrados, la caída en la calidad de esos magistrados, los problemas de morosidad en el sistema y los problemas de corrupción”, alude Nieto. Vea completo este análisis.

