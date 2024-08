Yadira le rompe el corazón a Enrique y le explica por qué lo abandonó

Enrique (interpretado por Juan Carlos Arango) le pide a Yadira (Andrea Guzmán) que hablen sobre su relación y ella le dice que no hay nada por discutir, ya que ella no siente amor por él y considera que es una persona egoísta a la que no le interesan las relaciones duraderas donde ella no es la prioridad.

