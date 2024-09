Pedro, el Escamoso llegará a Estados Unidos luego de enamorar a Colombia con su segunda temporada

Pedro, el Escamoso 2 es la exitosa producción de Caracol Televisión y Disney + que enamoró a Colombia gracias a la historia de Pedro Coral, quien regresa a su país después de estar en el extranjero rebuscándose la vida y alejado de Pedrito Junior, su hijo, que se ha convertido en un importante empresario.

Este proyecto significó un reto no solo para Carlos Torres, sino también para Miguel Varoni, pues tuvo que reconectar con el personaje al que le prestó su piel hace aproximadamente 20 años, lo que le permitió relacionarse de nuevo con su "yo" del pasado y recordar cómo este papel marcó un antes y un después en su carrera artística.

En exclusiva para People en Español, la famosa actriz y esposa del argentino, Catherine Siachoque reveló: "Amo poder volver a ver a Pedro y me siento orgullosa de mi esposo, de ver el trabajo tan hermoso que logró, cómo después de 20 años vuelve y se pone el pelo, las botas, la ropa de Pedro y sin buscarlo, llegó de una vez a 'Pedro, el escamoso'. Este personaje tan entrañable, tan dulce, tan bueno, tan ingenuo, tan maravilloso. Para mí ha sido una bendición volver a tener esto en la pantalla y me alegra mucho. Creo que el público quería mirar a Pedro, que nos trae tanta alegría a las casas. Yo veo a Pedro y me muero de amor".

Pedro, el escamoso llega este miércoles 18 de septiembre a la pantalla de Univisión para que la comunidad latina en el extranjero y los estadounidenses disfruten de esta trama, que cuenta con la participación de un elenco de primera categoría dentro de los que se destacan Ana María Trujillo, Melanie Dell' Olmo, Sandra Reyes, Laura Junco, entre otros intérpretes.

¿Cómo cambió la vida a Miguel Varoni luego de Pedro, el Escamoso?

Durante la misma entrevista, el actor de 59 años afirmó que se le abrieron muchas puertas a nivel laboral y que pudo cumplir innumerables sueños: "Pedro a mí me cambió la vida a todo nivel. Gracias a Pedro fue que yo llegué aquí a los Estados Unidos (...) me dio una vida nueva, diferente, de verdad que yo estoy muy agradecido con ese man", explicó.

