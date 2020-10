Pedro divierte a Paula y a su madre con sus ocurrencias

Por supuesto, Pedro está totalmente desubicado en la capital y, por quedar bien con la doctora Paula, no pide ayuda con las indicaciones para llegar al restaurante y se pierden varias veces. No obstante, ya luego estando en el almuerzo, sus ocurrencias y su comportamiento las divierte mucho, pese a que esté tan perdido hasta en la forma de comportarse a la hora de comer.

>> Conoce la historia de Pedro Coral, un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas y en su camino se encuentra con una bella mujer que llama poderosamente su atención, la doctora Paula.

Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. El galán se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, lo que los llevará a vivir un gran amor, pero con muchos enemigos y unos pocos aliados. Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.

