Paula es nombrada vicepresidente y conoce a Pedro Coral

César sigue insinuándosele a Paula, ella está preocupada porque podría renunciar si el acoso de su jefe continua. Sin embargo, es nombrada vicepresidente después de evitar una perdida millonaria en importaciones Freydell, lo que es una mala noticia para Pastor Gaitán, quien toma como injusto ese nombramiento que merecía él.

Pedro con un traje nuevo, patrocinado por Enrique, afronta su recién conseguido empleo sufriendo el rechazo de René, su compañero, pero logrando al fin el encuentro con la mujer de sus sueños. Pastor presenta a Pedro a su nueva jefe y este no puede evitar demostrar su asombro.

>> Conoce la historia de Pedro Coral, un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas y en su camino se encuentra con una bella mujer que llama poderosamente su atención, la doctora Paula.

Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. El galán se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, lo que los llevará a vivir un gran amor, pero con muchos enemigos y unos pocos aliados. Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.