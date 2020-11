Mientras almuerza con Paula, Mónica sufre un sangrado y Pedro la lleva el médico, donde debe someterse a un legrado. César Luis se entera del estado de salud de Mónica y angustiado se dirige a la clínica.

Mónica sufre una gran depresión por la pérdida de su hijo y se culpa de ellos, por lo que le pide a César Luis que la lleve a vivir con él a su apartamento, pues no quiere regresar a casa donde todo le recuerda la familia que pudo tener.

>> Conoce la historia de Pedro Coral, un galán atípico que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín. Es un mujeriego empedernido que llega a Bogotá escapando de su pueblo natal a raíz de un lío de faldas y en su camino se encuentra con una bella mujer que llama poderosamente su atención, la doctora Paula.

Pedro termina empleándose en importaciones Freydell como chofer de Paula, convirtiéndose en su amigo y confidente. El galán se vuelve el paño de lágrimas de la doctora, lo que los llevará a vivir un gran amor, pero con muchos enemigos y unos pocos aliados. Pedro y Paula tendrán que superar varios obstáculos para que su historia de amor llegue a un final feliz.