Mompirri se encontró con Óscar Córdoba en la Copa América 2024: ¿Qué le dijo?

Pedro el Escamoso ya llegó al Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, donde se vivirá la final de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina. A las afueras del estadio, Mompirri habló con nada más y nada menos que Óscar Eduardo Córdoba Arce, el exarquero de la Selección que saboreó la gloria cuando la 'tricolor' ganó este torneo en 2001.

"Mompirris estoy con el campeón de América en el 2001 y vamos a ser ganadores otra vez", son las palabras de Coral, quien no puede ocultar su emoción de estar al lado del ahora comentarista deportivo.

Antes de despedirse con un fuerte abrazo, Miguel Varoni, personificado como Pedro el Escamoso dice que tiene afán para ver si Néstor Lorenzo le permite jugar con las demás figuras de la Selección, pues sabe que es la fiera.

Ante la pregunta de Pedro, Córdoba, de 54 años, le dice que es probable que tenga una oportunidad de demostrar su talento para jugar fútbol: "Yo creo que sí hay espacio".

Mira aquí el emocionante encuentro.

¡La fiera ya va en camino! Pedro el Escamoso estará en la final de la Copa América 2024

Pedro Coral habla con Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, y le dice en la llamada que no tarda en llegar al estadio donde se vivirá el emocionante encuentro deportivo.

"¡Mompirri, ya voy para allá papito! Sumercé tranquilo, mientras tanto use a James, y a Díaz también. Pero no se me ponga así, papá", expresa, sin poder ocultar su preocupación y su afán, pues no se quiere perder el partido.

¿De qué se trata la segunda temporada de Pedro, el escamoso?

La aclamada serie, Pedro el escamoso, regresa con una segunda parte que inicia cuando Pedro decide, después de vivir 20 años en el extranjero, devolverse a su país con la intención de reencontrarse con sus amigos, familiares y en especial con su hijo, pero se encuentra con una realidad completamente diferente.

No te pierdas el gran estreno de Pedro el Escamoso, más escamoso que nunca el próximo martes 16 de julio. ¡Más galán, más exótico y más escamoso que nunca!