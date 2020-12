Gabriela está siendo fuertemente maltratada por Dínora y Fernando dentro de su casa, no obstante, en cualquier momento podría no aguantar más y cometer una locura con el arma de la malvada mujer. No te pierdas esta noche Pasión de Gavilanes después de Noticias Caracol.

>> Conoce la historia de los hermanos Reyes , tres hombres que buscarán vengarse de una poderosa familia que les trajo desgracia, pero que se cruzarán a tres hermosas mujeres que cambiarán sus planes, las hermanas Elizondo .