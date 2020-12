Dínora Rosales planea sabotear el matrimonio de Juan y Norma

Belinda visita a Dínora y la recibe a punta de disparos por no haberse pronunciado, no obstante, luego la asesora con unos vestidos que necesita para un plan que tiene por cumplir.

Muy enojada, Dínora le habla a Belinda de la boda de Juan Reyes y Norma Elizondo, pues ella no va a permitir que su gran amor se case con otra mujer que no sea ella, y además no le importa que la coja la policía con tal de interrumpir el matrimonio.

Dínora la pide a su prima que le investigue todos los detalles de la ceremonia, dónde va a ser, quiénes son los invitados y a qué horas se va a realizar.

Por lo anterior, Belinda aprovecha un evento social para averiguar con Ruth todos los detalles de la boda y poder comunicarle todo a su prima.

> Conoce la historia de los hermanos Reyes , tres hombres que buscarán vengarse de una poderosa familia que les trajo desgracia, pero que se cruzarán a tres hermosas mujeres que cambiarán sus planes, las hermanas Elizondo .

Pasión de Gavilanes, el duelo entre el amor y el honor