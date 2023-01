Dejándose llevar por el deseo, Juan y Norma terminan en una noche de pasión

Tras encontrar a Juan y a Norma en pleno beso, Eva le reclama al hombre que ya descubrió su plan en contra de las hermanas Elizondo y le pide no cobren venganza en contra de ellas, pues no tienen la culpa de las andanzas de su fallecido padre. Juan le confiesa que no le hará daño, pues entre sus planes no estaba enamorarse de la que consideraba su enemiga.

Mientras tanto, Armando llega a la Hacienda de los Elizondo en busca de Fernando para contarle de su ruptura con Rosario y pedir algo de dinero prestado. Fernando decide mostrarle como va la construcción de la cabaña y por poco se encuentra con Franco, el menor de los Reyes apenas se percata sale a esconderse para evitar problemas.

Juan y Norma tienen un nuevo encuentro y en esta ocasión son vistos por Óscar, este se molesta al pensar que su hermano puede estar dañando el plan pues él sí se está enamorando. Al llegar a la casa ambos hermanos se van a los golpes en una fuerte discusión.

Franco y Jimena tienen una nueva salida, allí siguiendo el plan de su hermano, le dice a la mujer que la quiere para algo serio y le pregunta si se casaría con él, la pregunta logra desconcertar a la joven pues aunque no sea por amor, ya tiene un compromiso. Estando en el bar, Franco se encuentra frente frente con Rosario, quien también se encontraba departiendo muy cariñosa con otro hombre.

Norma le entrega en secreto un papel a Juan donde le dice su punto de encuentro fuera de la hacienda. Allí a solas y lejos de la hacienda terminan en una noche de pasión.

Por su lado, Fernando se reúne con Armando y se desahoga con él contándole la difícil situación de su matrimonio, sin embargo está decidido a no renunciar a su amor.

Al llegar a la casa, Norma le dice a su esposo que no quiere seguir compartiendo habitación él, comportamiento que molesta al hombre.

Gabriela tan pronto se entera del comportamiento de Norma, le reprocha a su hija que no trate a su esposo como tal, por lo que terminan en una fuerte decisión en la que Norma, rota en llanto, le dice que no puede seguir con la farsa de su matrimonio.

Óscar le monta una escena de celos a Jimena por su compromiso con Leandro y la amenaza con terminar su amorío, la joven perdidamente enamorada le promete que se casará primero con él antes que con el sobrino de Doña Raquel.

Sin ningún remordimiento, Norma le cuenta a Eva lo sucedido con Juan, la mujer al notar lo enamorada que está la joven, acude donde Juan para reclamarle y exigirle una vez más la deje en paz, no obstante este se niega pues también siente algo muy fuerte por la mayor de las Elizondo.

Pasión de Gavilanes, el duelo entre el amor y el honor