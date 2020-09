Avance: ¿la muerte de Eduvina le traerá problemas a la vida de Franco?

Luego del infarto fulminante que le quitó la vida a Eduvina tras su matrimonio con Franco, el joven no sabe qué rumbo darle a su destino y necesita de la compañía de sus hermanos, no obstante, no se toma el atrevimiento de llamarlos.

>> Conoce la historia de los hermanos Reyes, tres hombres que buscarán vengarse de una poderosa familia que les trajo desgracia, pero que se cruzarán a tres hermosas mujeres que cambiarán sus planes, las hermanas Elizondo.

Pasión de Gavilanes, el duelo entre el amor y el honor