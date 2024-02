Padres e Hijos: ¿Qué ha pasado en la vida de la actriz que interpretaba a Antonia?

El elenco de Padres e Hijos ha tenido grandes cambios en los 15 años que han pasado desde que la producción salió del aire. Por eso, los colombianos se preguntan por lo que sucede actualmente en la vida de varios de ellos.

Debido a esto, en Caracoltv.com te contamos qué pasó con Andrea Ribelles, actriz que hizo parte de la historia durante años y que se convirtió en uno de los personajes más recordados por los televidentes, se trata de Antonia.

La joven empezó a trabajar junto a figuras relevantes de la actuación como Luis Eduardo Motoa y Haydée Ramírez cuando tenía tan solo 11 años y los fanáticos de la familia Franco la vieron crecer frente a las cámaras.

Desde entonces interpretó diferentes papeles en otras producciones nacionales, sin embargo, a partir del 2017 sus fanáticos no la han vuelto a ver en la pantalla chica, la razón para esto es que se retiró de la actuación, ¿por qué?

En medio de una entrevista con la Revista Vea, la joven comentó que decidió no volver a trabajar en televisión después de ser acosada por una persona durante uno de sus trabajos, aunque en ese momento no se sentía lista para hablar sobre el tema, descubrió que no quería seguir sometida a algo así.

¿Qué ha pasado en la vida de Antonia, de Padres e Hijos?

Actualmente, en sus redes sociales, la artista especifica que es coach transpersonal, master en reiki, actriz, escritora, productora y CEO de Gotra Productions. Asimismo, es usual que comparta contenido en sesiones de fotos, donde también explora su faceta de modelo.

Tiene poco menos de 13 mil fanáticos y recibe comentarios positivos y halagos en cada una de sus instantáneas, donde también ha mostrado que sigue en contacto con varios miembros del elenco de Padres e Hijos como Estefanía Gómez.

Además de su espiritualidad, sus fanáticos se preguntan si en algún momento volverá a estar frente a las cámaras, pues en la misma entrevista hizo énfasis en que esta fue la única profesión que siempre imaginó que tendría.

¿Cómo ver los capítulos de Padres e Hijos?

A través del portal Caracoltv.com en la sección de Padres e Hijos y luego haciendo clic en Capítulos o directamente aquí https://www.caracoltv.com/padres-e-hijos/capitulos podrás ver totalmente gratis y completos los episodios de la serie.

Diariamente se publicará uno de los capítulos, por eso lo único que debes hacer es estar atento a este link para poder darle play al contenido y volver unos años atrás en el tiempo, recordando qué hacías cuando la producción salió al aire.

