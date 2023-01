Autoridades rescatan 200 animales silvestres en la Guajira

En los últimos días se conoció una noticia positiva a favor de la fauna, la policía rescató a 200 animales silvestres que iban a ser destinados al tráfico ilegal.

Cassandra Koenen, Directora Global de Mascotas Exóticas en Protección Animal Mundial señaló:

"La caza furtiva de animales silvestres, para el comercio de mascotas exóticas está ocurriendo a escala industrial con consecuencias devastadoras, los animales sufren terriblemente, desde la captura y la manipulación hasta el transporte, la retención, la reproducción, la venta y la vida que han de pasar luego en cautiverio en la casa de alguien, y esto para aquellos que logran llegar a su destino, ya que una gran cantidad de animales mueren en el tránsito o dentro de un año en cautiverio".

World Animal Protection como parte de su campaña global, le pide a la gente en todo el mundo que no compre, que no tenga y que no críe animales silvestres para tenerlos como mascotas. Una vida en cautiverio no se compara, en nada, a una vida en libertad. Los animales silvestres no son mascotas. Su lugar está en su hábitat natural.

