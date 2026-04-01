En 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Soraya va a la habitación de María y le pide un momento a solas: le dice que deje a su marido en paz, que no viaje con él. Le asegura que ella nunca va a firmar el divorcio.
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Soraya le dice a María que se aleje de su marido y que deje de trabajar con él
Soraya va a la habitación de María y le pide un momento a solas: le dice que deje a su marido en paz, que no viaje con él. Le asegura que ella nunca va a firmar el divorcio.