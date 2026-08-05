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Capítulo 2 María la del barrio: HOY 5 de agosto completo y gratis - CaracolTV

Pese a los consejos de su familia para enfocarse en sus estudios, María queda embarazada. Tras conocer la noticia, su papá le da un parte de tranquilidad.

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HERO - DK - MARÍA LA CAPRICHOSA 2026
47:41 min
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María la Caprichosa - Capítulo 2: María empieza un noviazgo y queda en embarazo
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Capítulo 1
María sueña con ser profesora, pero su condición económica le juega en contra
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47:41
Capítulo 2
María empieza un noviazgo y queda en embarazo

Capítulo 2 María la Caprichosa: María empieza un noviazgo y queda en embarazo

Pese a los consejos de su familia para enfocarse en sus estudios, María queda embarazada. Tras conocer la noticia, su papá le da un parte de tranquilidad.

Por: Marianella Chavarro Castro
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Capítulo 1
María sueña con ser profesora, pero su condición económica le juega en contra
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Capítulo 2
María empieza un noviazgo y queda en embarazo