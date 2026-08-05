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Capítulo 2 María la del barrio: HOY 5 de agosto completo y gratis - CaracolTV
Pese a los consejos de su familia para enfocarse en sus estudios, María queda embarazada. Tras conocer la noticia, su papá le da un parte de tranquilidad.
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María la Caprichosa
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Capítulo 2 María la Caprichosa: María empieza un noviazgo y queda en embarazo
47:41 min
María la Caprichosa - Capítulo 2:
María empieza un noviazgo y queda en embarazo
Capítulo 1
María sueña con ser profesora, pero su condición económica le juega en contra
47:41
Capítulo 2
María empieza un noviazgo y queda en embarazo
Capítulo 2 María la Caprichosa: María empieza un noviazgo y queda en embarazo
Pese a los consejos de su familia para enfocarse en sus estudios, María queda embarazada. Tras conocer la noticia, su papá le da un parte de tranquilidad.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
5 de Agosto, 2026
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Capítulo 1
María sueña con ser profesora, pero su condición económica le juega en contra
47:41
Capítulo 2
María empieza un noviazgo y queda en embarazo
María la Caprichosa
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