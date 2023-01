Will no soporta que Kaleth sea el dueño del corazón de July y no sabe cómo más hacer para que ella caiga rendida a sus pies. Hablar con Carmelo no le sirve de nada, así que recurre a otra idea bastante atrevida.

En la celebración de la victoria de Carmelo, Will habla con July y le confiesa todo, pero ella le dice que nunca va a estar con él y las cosas se tornan bastante agresivas.