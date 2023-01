Actores de ‘Los Morales’, conmovidos con la grabación de la muerte de la Abuela

Uno de los eventos más importantes y la vez complejos de realizar, tanto para la producción como para los actores de ‘Los Morales’, fue sin duda el acontecimiento de la muerte de la abuela, interpretada por la actriz Obeida Benavides .

Julio Meza comentó que tuvo que preparar a su personaje de Miguel Morales para asumir la pérdida de un ser querido: “Mi abuela ha sido la persona que me ha impulsado, que siempre me ha dicho “tienes que cantar”, y que me haga falta mi abuela que ha sido como mi madre para mí, es un golpe muy duro”.

Por su parte, a Jerónimo Cantillo este momento en la serie le recordó el fallecimiento de su abuela.

“Mi abuela en mi vida real fue la mujer que me crio, la mujer que me dio un acompañamiento maternal toda mi vida y partió hace dos años y fue a mí a quien me tocó llevar y liderar ese momento de su partida”, confesó.