Otilio busca desesperadamente empleo, a pesar de su insistencia no recibe buenas noticias Aunque Otilio tiene la mejor actitud para que lo contraten en alguna empresa, su edad no le permite conseguir trabajo fácilmente. El padre de Óscar Muñoz pierde la paciencia y le dice a Francy que no es justo lo que está pasando, por lo tanto, le propone montar en la casa un taller de mecánica.