Hoy gran estreno de ‘Lo que la vida me robó’ por Caracol Televisión

A partir de este lunes 5 de octubre a las 4:15 p.m. llega a Caracol Televisión 'Lo que la vida me robó', una telenovela mexicana producida por Angelli Nesma para Televisa. Esta es una adaptación de las telenovelas de época Bodas de odio y Amor real que, en esta oportunidad, fue recreada en un ambiente más actual y que cuenta con el protagónico de Angelique Boyer, Sebastián Rulli y Luis Roberto Guzmán.

Esta historia narra la vida de Monserrat, una joven guapa, de buena posición social y que tiene una vida color de rosa, sin embargo, constantemente se deja dominar por su madre, Graciela, a quien lo único que le importa son las apariencias y quien no piensa perder su estatus social, a pesar de que su esposo Lauro Mendoza, lo ha perdido todo. Tanto la domina, que le impone a Sebastián de Icaza como prometido, pues siente que es el hombre que le conviene. A escondidas de sus padres, Monserrat sostiene una romance con José Luis Álvarez, un cabo de la Marina de baja posición económica. Por ningún motivo piensa casarse con Sebastián de Icaza. Por su parte, José Luis sabe que la familia de Monserrat nunca lo aceptará por no tener un futuro prometedor.

Al mismo tiempo, Alejandro, un peón de una hacienda cercana, se entera de que su padre es Don Benjamín Almonte, un hombre cruel, poderoso y adinerado, que muere minutos después de revelarle a su hijo la verdad. Alejandro no recibe bien la noticia y esa noche, la vida lo compensa al conocer a Monserrat, de quien se enamora inmediatamente. Monserrat termina su compromiso con Sebastián, y Graciela enfurece ante la situación, ya que veía en ese matrimonio, la única forma de arreglar sus problemas de dinero. Por ello, Graciela, piensa en otro prospecto para su hija, y es ahí cuando se entera de que Alejandro es el heredero de don Benjamín, lo que lo convierte en el pretendiente ideal para Monserrat. Graciela, en su desesperación y al sentir que está a punto de quedarse en la calle, le pide a Alejandro ayuda financiera, él acepta apoyarlos, siempre y cuando le permitan pretender a su hija, petición que Graciela acepta sin pensarlo dos veces, jurándole que Monserrat nunca se enterará del trato.

Por otra parte, Graciela y Dimitrio, el hermano menor de Monserrat, descubren que ella sostiene una relación con José Luis, un hombre a quien consideran muy poca cosa para ellos y por eso, se dan a la tarea de separarlos con tal de no poner en riesgo la relación amorosa que podría surgir entre su hija y Alejandro. No tardan mucho en conseguir su objetivo y provocan que la percepción de Monserrat cambie hacia José Luis, cuando las autoridades lo culpan de un crimen que no cometió. La situación se complica cuando Graciela ve que Monserrat no piensa involucrarse sentimentalmente con Alejandro, y por ello, se ve obligada a decirle a su hija la verdad acerca de la situación económica de la familia. Así que, a pesar de sus principios y sabiendo que es la única forma de ayudarlos y de no quedar en la ruina, acepta casarse con Alejandro, justo en el momento en que José Luis reaparece para decirle la verdad de lo ocurrido y confesarle que realmente la ama. Todo esto es demasiado tarde, pues ahora Monserrat se ha convertido en la mujer de Alejandro Almonte y, en contra de su voluntad, se va a vivir a la hacienda de él. Su matrimonio, en un principio, se convierte en un infierno, pues no hay confianza entre los dos, pero poco a poco, lo que Monserrat siente hacia a Alejandro, va cambiando.

José Luis, huyendo de la justicia, llega a trabajar como capataz a la hacienda de Alejandro haciéndose pasar por otra persona. De inmediato, nace una amistad entre Alejandro y José Luis, pues ambos tienen los mismos valores. Esta situación incómoda a Monserrat, quien no se atreve a decirle la verdad a su esposo de quién es realmente su nuevo empleado, ya que teme que Alejandro la deje justo cuando se está enamorando de él. Monserrat, Alejandro y José Luis, tendrán que sortear una serie de obstáculos que el destino les pondrá, todo para recuperar lo que en el pasado la vida les robó: el amor y la oportunidad de ser felices. Monserrat tendrá que tomar la decisión final, siendo su corazón su único consejero.

