Natalia Jiménez habló de la falta de galantería de la juventud tras dedicatoria de Emeterio

Además del gran talento de los participantes, la última noche de Knockouts de La Voz Senior estuvo cargada de especiales momentos, como el que protagonizó la entrenadora Natalia Jiménez junto a Emeterio del Team Jesús.

Con toda la elegancia y romanticismo que siempre lo ha caracterizado, Emeterio Torres se enfrentó a su contrincante con el tema ‘Todo me gusta de ti’ de Cuto Estévez, interpretación que dedicó especialmente a la entrenadora española.

Al finalizar el show, Natalia no evitó referirse a la especial forma en la que el participante le cantó la canción, señalando que la dedicatoria la hizo muy feliz y que solo faltó que le tirar un ramo de rosas, detalle que según indicó don Emeterio le habría encantado hacer.

“Amiga mía, las ganas sobraron, pero en cada nota te envié por lo menos un capullo”, indicó el participante.

Ante las galantes palabras de don Emeterio, la española destacó el estar rodeada de hombres en el programa, sintiéndose dichosa.

“Oye, me está gustando esto a mi de La Voz Senior, me la estoy pasando muy bien. Aparte eso de estar aquí en medio es un lujo macho, me tocan todos aquí enfrente”, destacó la coach.

La personalidad de Emeterio no solo cautivó el corazón de la entrenadora, sino también de las presentadoras, por lo que Laura Acuña señaló que como maestro, debería darle unas clases de galantería a la juventud.

En seguida, Jimenez se refirió a la falta de galantería y romanticismo en la juventud, señalando algunas de las cosas que ya no se ven hoy en día, pero que sí es muy común en los seniors.

“Sí, hija, es que ahora no te traes nada, no te traen ni flores, no te abren la puerta del coche y todo es “hay vamos a pagar a medias, qué es eso; yo soy muy de la igualdad y todo, pero pues oye, quien algo quiere algo le cuesta, no”, dijo la entrenadora entre risas.

Finalmente, tuvo que tomar la difícil decisión de dar el nombre del ganador del Knockout, siendo don Emeterio quien continúa en competencia.