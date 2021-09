Con una sentida canción, Humberto Guevara demostró su talento en La Voz Senior

Aunque el participante no logró que los entrenadores girarán su silla, Humberto quiso aprovechar su momento en La Voz Senior para buscar a una de sus hijas, quienes fue hace 25 años del país y con quien desde entonces no tiene contacto, historia que no evitó conmover a Natalia y a Jesús, quienes resaltaron que la búsqueda de su hija debe ser su mayor motivación.

Por primera vez llega a Colombia La Voz Senior , el concurso de talento musical que recibirá a participantes mayores de 60 años dispuestos a demostrar todo el potencial de su voz en el diamante de las estrellas y que podrán ver todos los integrantes de las familias colombianas.

A través de las pantallas de Caracol Televisión, los televidentes, desde los más pequeños, hasta los adultos, podrán disfrutar en familia de las voces de estos concursantes quienes, además, a través de sus historias y ejemplo, enamorarán a toda Colombia