Nubia, Luis Alberto y Luis Enrique conforman el primer grupo de Semifinalistas de La Voz Senior

Desde que se presentaron en las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior, Nubia, Luis Alberto y Luis Enrique destacaron no solo por sus historias de vida, sino también por su increíble capacidad para la interpretación. Descubre en esta nota cómo ha sido su progreso a lo largo de la producción de Caracol Televisión, un sueño que tienen desde hace mucho tiempo atrás.

No te pierdas: Entrenadores elogian el Knockout de Jorge Ricardo y Betty: "no hay ninguna imperfección"



Su paso por La Voz Senior

Luis Alberto se presentó en las Audiciones a Ciegas con el exitoso tema musical 'Dame tu mujer, José' de Andrés Paz Barros; no obstante, ese fue solo un abrebocas de todo su potencial artístico, debido a que después siguió conquistando a los entrenadores al interpretar otras canciones de parranda que se escuchan usualmente en temporada navideña y con las que impresionó en las Súper Batallas y los Knockouts. Mira también: Cepeda queda con la mente y el corazón dividido al ver el Knockout de Nubia y Jorge León

Nubia, por su parte, encantó desde el primer minuto a Kany García, Andrés Cepeda y Nacho al exponer sus habilidades, pero también al revelar que tiene 95 años, convirtiéndose de esta forma en la mujer más adulta de la producción, hecho que le ayudó a obtener el título de 'Reina del Equipo Cepeda', otorgado por el mismo colombiano durante la fase de los Knockouts.

Te puede interesar: Luego de ver el mágico Knockout de Isidro y Jorge, Kany escoge entre el folclore y la versatilidad

Publicidad

Por último, Luis Enrique se caracterizó hasta las más recientes fases del reality por ser agradecido, ya que siempre se mostró emocionado de exponer su pasión frente a miles de personas: "el mensaje para toda Colombia es cumplan sus sueños, se puede lograr, he aquí un ejemplo de que se pueden lograr", finaliza.