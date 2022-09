Gonzalo Giraldo canta junto a su hijo en La Voz Senior: "tengo un niño con síndrome de down"

Directamente desde Guadalajara Buga, Gonzalo Giraldo llega al Diamante de La Voz Senior a demostrar que los sueños sí se cumplen cuando hay talento y perseverancia. En esta oportunidad, Kany García, Andrés Cepeda y Nacho no solo quedan impresionados por su interpretación de 'Déjame si estoy llorando', de C. Alonso y N. Ned; sino también porque conocen a una persona muy importante para el participante de 64 años.

Juan Felipe ilumina el escenario con su carisma

Luego de que culminara su intervención musical y que se percatara de que todos los entrenadores se interesaron en él, pero Andrés Cepeda se encuentra bloqueado, Gonzalo cuenta que tiene un niño que todos los días le recuerda lo afortunado que es tenerlo en su vida, por eso solicita amablemente que le cumplan el sueño de verlo parado también en el Diamante.

"Tengo una historia espectacular, tengo un niño con síndrome de down, que quiere vivir cantando todo el tiempo. Se llama Juan Felipe Giraldo, yo trabajo en ventas y todos los días llego a las 5 o 5:30 p.m. a la casa y está el equipo prendido porque Juan Felipe está cantando y me espera para que yo cante con él (...) Yo les quiero pedir un favor a ustedes, yo quisiera que me permitieran que Juan Felipe pisara este escenario", señala en medio de la transmisión del capítulo.

Luego de reír, cantar y divertirse, el joven es el encargado de escoger el equipo al que se irá Gonzalo, anunciando de esta forma que Nacho es el afortunado entrenador.