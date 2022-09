Con un vestido bordado e indudable talento, Ruby le rinde homenaje a Cartago en La Voz Senior

Aunque Andrés Cepeda, Kany García y Nacho no giran sus sillas para competir por la posibilidad de tener a Ruby en sus respectivos equipos, la participante de 70 años marca la diferencia en La Voz Senior, pues no solo tiene una gran capacidad interpretativa, sino que también demuestra que lleva siempre consigo a Cartago, Valle del Cauca, en lo más profundo de su corazón. La mujer deleita a los asistentes con su propia versión de 'La potra zaina', de Juan Torrealba.

Al finalizar su presentación, Ruby es cuestionada por los entrenadores sobre su hermoso atuendo, a lo que ella responde que fue elaborado en su ciudad: "familias completas viven del bordado, pues allí no solamente se hacía el bordado tradicional, ahorita cada año hacen unas exposiciones espectaculares, donde mezclan el bordado con el cuero, son unas artesanías divinas y las guayaberas ni se diga; cada 4 años bordan la banda que usa el presidente y le han bordado unas capas lindas al santo padre".

Ruby y su faceta como presentadora

Minutos antes de audicionar, la participante habla con Laura Acuña de un proyecto en el que ha trabajado durante varios años. Se trata de su rol como presentadora, pues ha tenido la oportunidad de conversar en su programa con diferentes personalidades del entretenimiento nacional.

"Hace 16 años conduzco un programa de entrevistas donde he invitado a Amparo Grisales, Jorge Barón y muchas celebridades; el programa se llama El Show de Ruby", afirma durante la emisión del capítulo.