Heidy Becerra les pregunta a los Entrenadores de La Voz Kids por su afición a las gafas

Heidy Becerra es la quinta participante en presentar su Audición a Ciegas en el séptimo capítulo de La Voz Kids 2024 . La menor interpreta el exitoso tema musical ‘Me gustas mucho’; no obstante, no logra pasar a la siguiente etapa de la producción, pues Greeicy Rendón , Andrés Cepeda y Aleks Syntek no giran sus respectivos asientos.

Entre lágrimas, la menor escucha la retroalimentación por parte de los expertos y, para alejar la tristeza, le pregunta al cantante mexicano por sus gafas, ya que considera que los lentes que lleva son bastante originales.

Syntek confiesa que tiene una colección y que cada año intenta donar algunas de sus piezas. En bogotano, por otro lado, también menciona que desde muy joven es un apasionado por estos accesorios dado que de pequeño era muy tímido y esto le funcionaba como muletilla para superar la timidez.



¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el ganador de La Voz Kids se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.

Mira también: Greeicy y Syntek sacan los pasos prohibidos en La Voz Kids al recrear una coreografía robótica



¿Quiénes son los presentadores de La Voz Kids 2024?

En esta séptima temporada, Laura Tobón e Iván Lalinde serán los presentadores de La Voz Kids 2024 y acompañarán a los pequeños en cada etapa de esta mágica experiencia.



Publicidad

No te pierdas: La Voz Kids: Así se veían los Entrenadores en cada una de las temporadas del concurso musical



¿Quiénes son los Entrenadores de La Voz Kids 2024?

En esta oportunidad, a la silla de los Entrenadores, llegan dos nuevos artistas que acompañarán al maestro Andrés Cepeda . Se trata de la cantante colombiana Greeicy y el artista mexicano Aleks Syntek , quienes con su experiencia recibirán a los más pequeños en el Diamante de La Voz Kids.

Te puede interesar: Iván Lalinde aprende un poco de lengua de señas en La Voz Kids, ¿cuál es el motivo?



¿Dónde puedo ver contenido exclusivo de La Voz Kids?

En https://www.caracoltv.com/la-voz-kids/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes; los Entrenadores Greeicy Rendón, Andrés Cepeda y Aleks Syntek; los presentadores Laura Tobón e Iván Lalinde, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!