Gian Marco destaca la gran lección que le dio uno de sus hijos y le habla a su niño interior

Otra de las sorpresas del Equipo Cepeda durante el entrenamiento de su equipo rumbo a la Semifinal de La Voz Kids 2024 fue la invitación de Gian Marco, el artista peruano que conectó de una manera especial en el Diamante.

En su paso por Colombia, una tierra a la que le tiene cariño, este cantante recuerda cuando él era un niño y las historias que lo marcaron en su vida.

Gian Marco vuelve a ser un niño tras La Voz Kids 2024

Como una oportunidad de viajar atrás en el tiempo, el artista peruano responde a cómo sería si fuese un participante de este concurso musical y revela la que hubiese sido su arma secreta en una posible final: "cantaría la primera canción que me aprendí cuando tenía seis años, tocaba la guitarra e interpretaba 'Un beso y una flor'".

A su vez, deja en claro que sin duda alguna su Entrenador elegido tendría que ser Andrés Cepeda y canta un verso de uno de sus temas musicales: 'Sé morir'.

Al hablar con respecto a lo que llevaba en su maleta del colegio, Gian Marco hace énfasis en que no recuerda mucho, no obstante, sabe que en esta nunca podía faltar el balón de fútbol.

Por otra parte, le preguntamos al cantante peruano acerca de qué le respondería a su yo de niño si este le cuestionara qué no va a ser sencillo: "le diría muchas cosas, pero lo primero sería es que tenga paciencia, pues el camino no va a ser nada fácil, pero que esté tranquilo, que no reprima su corazón y que continúe con las mismas ganas y la sonrisa que tenía".

Al finalizar, nos exalta qué es lo que ha aprendido directamente de un niño: "tengo tres hijos que ya están grandes, pero cuando eran niños, dentro de su inocencia de no tener prejuicios, recuerdo una vez que Fabián, cuando estaba un poco indeciso, me dijo 'papá, por qué piensas tanto, ya crecimos, anda y trabaja tranquilo, deja de pensar tanto en nosotros".

