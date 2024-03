Arelys Henao no tuvo juguetes, pero era muy recursiva: "nos quebrábamos la cabeza"

Arelys Henao es, sin duda, una de las artistas colombianas que más inspira a la nueva generación de cantantes a luchar por sus sueños por más situaciones difíciles que se les presente en la vida. En diálogo con Caracoltv.com y luego de haber brillado en el Diamante de La Voz Kids, la artista habla sobre su niñez.

Inicialmente, revela que tenía la falsa creencia de que los músicos no tenían necesidad de pagar nada, debido a que todo se lo daban de manera gratuita. Este pensamiento cambió cuando tuvo que representar a Liborina en un concurso musical a los 12 años y se negó a cancelar su pasaje.

“Yo dije ‘¿cómo que tiquete?’. Atrevido. Yo soy cantora y nosotros no damos dinero para pasajes y me seguí para la última silla. El conductor y el ayudante se morían de la risa (…) A los artistas nos cortan los servicios si no los pagamos, tenemos que trabajar para ganarnos el pan de cada día, somos personas comunes y corrientes”, señala.

Por otro lado, expresa que, aunque no tuvo juguetes como la mayoría de los niños, sus padres hacían lo posible por darle a ella y sus hermanos algunas herramientas para pasar el tiempo, tal es el caso de los zancos de madera, lo que los llevó a darse grandes golpes que en la actualidad les generan muchas risas.

Finalmente, afirma que no cambiaría por nada del mundo su infancia, dado que está llena de momentos que atesora en su corazón.



