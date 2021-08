Conoce a los talentosos asesores que llegan a complementar los equipos de La Voz Kids

Terminaron las Audiciones a ciegas y ahora, toda Colombia está preparada para vivir las emociones de las Batallas, las presentaciones en las que los niños demostrarán todo su talento en el diamante de La Voz Kids y con las que buscarán un cupo para seguir avanzando en esta competencia musical.

Andrés Cepeda, Natalia Jiménez y Jesús Navarro, con sus equipos completos, ya están en los ensayos con sus participantes y, para acompañarlos, llegarán talentosos asesores que complementarán los equipos y trabajarán con los pequeños desde los ensayos hasta sus presentaciones finales. Ellos son: el cantante argentino Axel, el grupo musical Ventino, y finalmente, el cantante de música popular Yeison Jiménez.

A partir de este lunes 23 de agosto a las 8:00 p. m. los televidentes podrán verlos en las pantallas de Caracol Televisión y conocer más de cerca el proceso que vive cada uno de los participantes.

Yeison Jiménez, quien en esta oportunidad será el asesor del equipo de Natalia Jiménez, afirmó: "Estar con los niños me ha tocado muchas fibras. Para uno como artista es fundamental tener un buen trato y tacto a la hora de hablarles a quienes apenas están empezando sus carreras porque allí están sus sueños. El mejor mensaje o enseñanza que le puedo dejar a los niños desde mi experiencia es que en la música no triunfa el que más canta, en la música nunca vemos que el más grande es el que más talento tiene. La música es un conjunto de argumentos y posiciones que generan el éxito. Durante los ensayos les decía que no porque otro cante mejor, el otro no puede triunfar, porque en muchas ocasiones grandes cantantes no son los que mejor cantan, pero fueron los que más se enfocaron, los que más trabajaron, los que más responsables fueron y por eso triunfaron más que otros".

El cantante argentino Axel, será asesor del equipo de Andrés Cepeda y confiesa que quedó enamorado de Colombia: "Cultural y artísticamente me pude sumergir en un mundo nuevo de ritmos, sonidos y canciones que no conocía. El género que más destaco, el que más me llamó la atención y me generó mucha alegría es el vallenato colombiano. Hoy me tiene muy contagiado e inspirado. Las canciones tradicionales de esa tierra tan maravillosa, como es Colombia, la cual me recibió como familia, sentirme como en mi casa y ser un hermano más, me impulsaron a querer comprarme un acordeón. Hoy me tiene a diario practicando, sumergiéndome en un mundo nuevo. En cuanto a mi experiencia junto al maestro Andrés Cepeda todo fue vital, fundamental, porque si no hubiese sido por su grandeza, su generosidad y su talento, mi paso por La voz kids no hubiera sido lo mismo. Andrés es una persona que te da espacio, sumamente abierta. Es una persona que te enriquece, que te enseña. Un grande con todas las letras. Le voy a estar siempre agradecido por esta invitación y siento que ambos pudimos generar una gran dupla, la cual ojalá se repita en este y otros aspectos".

En cuanto a Camila Esguerra, integrante de Ventino, quienes estarán al lado de Jesús Navarro, aseguró: "Estar del otro lado de La voz kids es una de las experiencias más especiales que hemos tenido en la vida. Nosotras creíamos que íbamos a enseñar y a compartir un poco lo que hemos aprendido en estos seis años de carrera, pero realmente fuimos nosotras las que aprendimos de ellos; son impresionantes, talentosos, nos dieron lecciones sobre lo que es la vida, el talento, el trabajo duro, el compañerismo. Quedamos con el corazón feliz de saber que la generación que nos sigue esta llena de talento>> afirmó la cantante y agregó qué fue lo que más tuvieron que poner en practicar con los pequeños durante los ensayos: <<Dos de las cosas que más tuvimos que trabajar fueron los nervios, que se pueden convertir en un motor y un motivo para que la presentación salga bien, o en algo negativo. Sin embargo, logramos que ellos convirtieran esos nervios, en seguridad, desde los ensayos, hasta la presentación. Lo segundo fue trabajar mucho en la respiración para que todos la supieran manejar muy bien y pudieran llegar a las notas largas y altas".

Olga Vives, también integrante de Ventino, habló de cómo fue la experiencia de ser las asesoras de Jesús Navarro: "Llegar a acuerdos entre nosotras y Jesús fue muy fácil porque casi siempre estábamos de acuerdo. Creo que también el talento de los niños habla por si solo, aunque todos tienen algo especial, cuando uno identifica algo único en ellos, es muy fácil estar de acuerdo. Además, es increíble estar al lado de alguien tan talentoso y con un recorrido tan grande como Jesús, entonces, cuando él tenía una opinión ligeramente diferente, nosotras confiamos completamente en su criterio".

