Capítulo 90 La Venganza: Concepción le confiesa a Luis Miguel que Valentina tiene un hijo

Por otra parte, Valentina llega al hospital para saber qué le pasó a Fernando Valerugo y el doctor le indica que tuvo un cuadro de envenenamiento; minutos después Grazzia tiene un pequeño enfrentamiento con Díaz.

No te pierdas La Venganza en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.