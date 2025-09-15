Capítulo 101 La Venganza: Luis Miguel confirma que es el papá del hijo de Valentina

Mientras tanto, Grazzia se entera del compromiso y se propone arruinarlo sin importarle las consecuencias. Valentina todavía tiene dudas sobre su prometido, pero sabe que no podría regresar con Luis Miguel y tampoco perdonarlo por todo lo que le hizo.

No te pierdas La Venganza en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.

