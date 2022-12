La Tusa, una serie con la que muchos colombianos se identificarán

La Tusa, Los Hombres También Lloran, es una serie producida por Laberinto films para Caracol Televisión con un destacado elenco encabezado por Guillermo García, Mónica Lopera, Carolina Gómez, Cecilia Navia, Constanza Duque, Jairo Camargo, Florina Lemaitre, Humberto Dorado, Marcelo Dos Santos, Fernando Arévalo, Rodrigo Candamil, Tiberio Cruz, Kimberly Reyes y Marcela Benjumea.



Esta serie cuenta la historia de Javier, un hombre que pensó tenerlo todo en la vida: ser un reconocido profesional de la medicina, estar casado con una hermosa mujer y cerca de recibir el más anhelado ascenso laboral. Cuando el alto cargo es asignado a otro doctor, el mundo de Javier colapsa y María decide iniciar una nueva vida en Miami, cambiando radicalmente el futuro de este médico, a quien todos sus planes se le derrumban, haciendo que tenga que empezar desde cero y con el corazón destrozado.



Publicidad

El encargado de interpretar este personaje es el venezolano Guillermo García, quien actúa por primera vez en Colombia: “realizamos un trabajo con mucho esfuerzo y dedicación. Tener la mística del cine en un formato de televisión es algo maravilloso que nunca me cansaré de agradecer. En esta serie hasta el drama es comedia y los hombres se van a identificar con las situaciones así no lo reconozcan. Estoy entusado porque quiero repetir esta experiencia que te hace crecer como artista y ser humano que me dejó grandes amigos”, comentó el actor nacido en Barquisimeto, que describe a su personaje como un médico de principios inquebrantables: “Javier Torres es muy patético cuando quiere conseguir el amor. Tiene un sentido de la justicia que no negocia, es muy noble y le gusta jugar limpio. Los televidentes se van a divertir con sus malos ratos”, dijo.



La Tusa, Los Hombres También Lloran, se desarrolla principalmente en la capital colombiana. Laura Mora, directora de la serie, encuentra en su arquitectura una estética visual perfecta para la historia: “Es muy importante mostrar vivencias urbanas cuyos lugares y forma de vivir recorren a Bogotá. Queremos mostrar una vida citadina con casas bonitas de barrios como Teusaquillo y chapinero”, comentó, agregando que esta producción es para todos los públicos: “Hablar del despecho desde el punto de vista del hombre ofrece oportunidades de comedia increíbles y es una historia universal cuyas situaciones cotidianas le pueden pasar a cualquier. Existe un público interesante entre los 20 y 45 años que se va a sentir plenamente identificado con esta temática; sin embargo, cualquier persona se va a divertir con los diversos personajes de la serie”, afirmó.



En el camino de los problemas amorosos de Javier, los televidentes verán cómo él y otros hombres abren su corazón, demostrando que ellos sufren por el desamor incluso más que las mujeres.