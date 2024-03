Capítulo 13 completo La Saga, negocio de familia: Bogotá enloquece con la muerte de Gaitán

Josefina tiene una dura discusión con Marlén, quien se desmaya tras los disgustos, sin embargo, al hacerse unos chequeos médicos ella y Pedro se enteran de que están esperando un hijo, noticia que solo al joven Manrique parece alegrarle.

Por otra parte, Pedro es raptado y llevado a tener una conversación con un misterioso hombre, quien le pide que asesine a Gaitán para que el bebé en camino y su esposa no corran peligro, no obstante, tiene claro que no quiere envolverse en dichos problemas.

De qué se trata La Saga, negocio de familia

La Saga, negocio de familia es una producción de Caracol Televisión emitida en 2004, que narra la historia de cinco generaciones de una misma familia cuyas vidas, por causa de la violencia, terminaron ligadas indefectiblemente al crimen organizado.

"Ninguno de los Manrique morirá de viejo”, fue la maldición que lanzó sobre su familia Tomás, un burgués de cuna que decidió tomar el camino del robo, transmitiendo así por generaciones un sucio negocio de familia.

Publicidad

No te pierdas los capítulos completos de La saga, negocio de familia aquí todos los días.