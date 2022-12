Sinopsis: la voz que hizo de la ranchera un himno nacional

'La Ronca de Oro' es la historia de Helena Vargas, una mujer que queriendo ser libre en una época terriblemente machista (años 50's), donde las mujeres tenían más deberes que derechos y estaban condenadas a ser madres y esposas únicamente, encontró en cantar rancheras una manera de expresar su profundo deseo de libertad.

Esa música venida de México, que tras años de lucha le traería el éxito, fue el origen de las peores humillaciones y sufrimientos, y también se convirtió en la banda sonora de sus dos grandes amores: uno que por poco acaba con su vida, y otro que llenó sus días de felicidad. Helenita dejó huella como mujer, como persona y como cantante, anticipándose al gusto y al sentir de la gente.

Como nadie, entendió que la música popular no tiene edad, no tiene sexo y no tiene clase. Hizo de la ranchera un himno nacional, y de su interpretación un espectáculo que le abrió las puertas y el corazón del público. Logró que la ranchera sonara en los pueblos, en la provincia y en los círculos de poder sociales y políticos por igual, cuando apenas llegaba la televisión a Colombia y el país se debatía en una guerra civil donde la impresionante geografía colombiana y del Valle del Cauca, tierra natal de Helena, había dividido al país en rojos y azules. Sin embargo, la voz de Helena en la radio y en los primeros shows de la televisión -recién llegada a Colombia- no tenía color, y lograba unir a todos alrededor del sentimiento.

La Ronca de Oro, dejará que todos conozcamos un pedazo de esa vida de Helenita Vargas. Una mujer que, lo dejó claro en la vida, aprendió a reírse de todo y de ella misma. Una mujer que fue consecuente desde muy joven con sus ideales y sueños, que venció todos los obstáculos de una sociedad prejuiciosa y de su familia, para demostrar que esa joven, que en 1951 a los 16 años soñaba con ser famosa y llamarse "Rosita Linares" no se equivocaba cuando insistía en que su vida iba a ser para cantar. Tal vez el nombre artístico nunca tuvo éxito, pero Helena Vargas sí logró todo lo que esa joven había imaginado para toda una vida, cumplir su sueño.