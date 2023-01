Declárate a la persona que le gustas con ‘Dime lo que sientes’ de Charly

Dime lo que sientes cuando callas al mirar

yo se lo que quieres

Publicidad

pues se bien quien eres

Siento que mi pecho se acelera de pensar

cuando tu te acercas

Publicidad

pierdo la cabeza

Publicidad

Porque yo nunca sentí algo así por alguien

nunca pensé que fuera así

Publicidad

tocar tu boca en un instante

darte mil besos solo a ti….

CORO

Publicidad

Tu solo acércate

Publicidad

háblame despacio y bésame

dime lo que quieres de una vez

Publicidad

quiero recorrer todita tu piel

tan solo entrégate

deja que te muestre mi querer

Publicidad

se que tu de mi quieres también

quiero que me entregas todo tu ser….

Publicidad

Publicidad

Entrégame tus labios

ven bésame despacio mi amor…

quiero sentir tu toque por favor

que te enamores de mi corazón

Publicidad

que me conquistes con lo dulce de tu voz

Publicidad

ven acércate, conmigo préndete

deja que mis labios se apodera de tu piel

Publicidad

no quiero esperar, un segundo mas

ya no me hagas esto que me tienes mal….

Publicidad

Publicidad

.