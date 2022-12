Zoe Saldaña ya planifica la educación de sus hijos

Aunque se resiste a confirmar el embarazo que se le ha venido atribuyendo desde la semana pasada, a la extrovertida Zoe Saldaña no le importa compartir abiertamente las ideas que ya han empezado a surgir en su mente sobre el tipo de educación que quiere ofrecer a sus futuros hijos, hasta el punto de reconocer que su gran deseo es que gocen de una infancia tan estable y llevadera como la que ella vivió gracias a los cuidados de su adorada madre, quien tuvo que criarla en solitario tras la repentina muerte de su padre en un accidente de tráfico cuando la actriz tenía solo 9 años.

"Creo que es inevitable que acabemos transmitiendo a nuestros hijos aquellas experiencias y lecciones que nuestros padres nos inculcaron. Al menos yo haré todo lo posible para que todo lo bueno que aprendí de mi madre acabe beneficiando también a quienes dependerán de mí durante los próximos años. Obviamente hay aspectos de mi vida que no tienen por qué acabar repercutiendo en unos niños pequeños, cada uno debe vivir de acuerdo con sus circunstancias, pero soy de las que piensan que hay que atesorar siempre lo más positivo de nuestras familias", reveló al periódico Sunday Telegraph.

Por otro lado, la estrella de cine no está de acuerdo con aquellos que piensan que los padres nunca deberían tratar de ganarse la amistad de sus retoños, ya que está convencida de que una relación estrecha y afectuosa con sus vástagos no tiene por qué estar reñida con la necesidad de imponer disciplina y de convertirse en una figura de autoridad.

"Si se supone que estamos criando niños y no fabricando soldados para un pu** ejército, por qué no podemos ser amigos de nuestros hijos. Mi madre siempre me enseñó que la familia tiene que estar unida y que hay que forjar un vínculo de confianza plena con aquellos a los que más quieres. El día que tenga hijos, me aseguraré ante todo de que no me tengan miedo, que me quieran y que sepan que siempre podrán contar conmigo. Eso no significa que no puedas ser estricta cuando la ocasión lo requiere", apuntó la famosa artista.