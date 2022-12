Zoe Saldaña ya no puede usar tacones

Convertirse en madre de los gemelos Bowie y Cy (10 meses) no solo ha cambiado las prioridades vitales de Zoe Saldaña, también ha transformado su manera de vestir porque ahora ya no es capaz de ponerse los zapatos de tacones interminables que tanto le gustaba llevar antes.

"Todavía me duele andar en tacones. A tu cuerpo le sucede algo a nivel hormonal, no es solo cosa del peso que ganas, también afecta a tus nervios y a tus músculos. Así que todo te hace daño y te molesta", explicó la intérprete a la revista HELLO!

Publicidad

Sin embargo, a Zoe no le molesta que su figura haya sufrido tantos cambios desde que dio a luz a sus pequeños y, a diferencia de muchas de sus compañeras de profesión, no piensa esconderse "en una cueva" hasta recuperarse completamente.

"Durante los años que llevo en esta industria he presenciado cómo muchas mujeres se esconden en una cueva [tras dar a luz] y no vuelven a salir hasta que recuperan su talla cero. Y eso envía un mensaje erróneo al resto de mujeres, especialmente porque las mujeres de aquí, de Los Ángeles, son las más delgadas que hay", se lamentó Zoe.

Zoe y su marido, Marco Perego, tienen la suerte de contar con toda una "tribu" de amigos y familiares que les ayudan a educar a sus gemelos.

"Somos una tribu. Cuando nos sentimos sobrepasados, y cuando tienes gemelos te sientes sobrepasado con bastante facilidad y muy rápido, mandamos una señal de socorro. Y quien sea cancela sus planes y encuentra una niñera para sus hijos para venir [a ayudarnos]".