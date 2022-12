Zoe Saldaña será madre de gemelos

Publicidad

"¿Quién sabe si haremos una secuela? Es una idea muy buena. Pero ahora mismo Zoe está embarazada de gemelos. Así que estoy convencida de que tiene por delante un futuro bastante ocupado", aseguró la estrella del pop en el programa 'Entertainment Tonight'.

A la hora de afrontar el desafío de estrenarse en la maternidad por partida doble, Britney no ha dudado en ofrecer consejo a Zoe basándose en su propia experiencia como madre de Sean Preston (8) y Jayden James (7), recomendándole que se tome las cosas con mucha calma para no dejarse desbordar por la situación.

"Nunca estás preparada para una cosa así. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo", añadió la cantante.

Lo cierto es que tanto la intérprete como Britney han conseguido mantener el vínculo que se forjó entre ambas años atrás, gracias en gran parte a la amabilidad que la cantante mostró hacia Zoe en aquel entonces, pese a que ya era considerada toda una estrella a nivel mundial.

"Cuando comencé a trabajar en Hollywood Britney fue la única persona realmente famosa que obraba con humildad. Siempre he estado convencida de que la gente en general y los niños en particular gravitan hacia la buena energía, y no me cabe ninguna duda de que ella tiene en abundancia", declaraba recientemente Zoe en el programa 'Watch What Happens Live'.

