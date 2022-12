Zoe Saldaña reconoce por primera vez que está embarazada

Aunque hasta ahora había preferido no pronunciarse al respecto, la actriz Zoe Saldaña ha hecho referencia por primera vez a su embarazo al verse obligada a solicitar a su marido, Marco Perego, que realizase en su lugar el reto de tirarse un cubo de agua helada por encima, la última moda de este verano entre las celebridades para intentar concienciar al público sobre una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica.

"Acepto el reto al que me ha nominado James Gunn de tirarme agua con hielo por encima. Obviamente, yo no puedo hacerlo así que he nominado a mi marido para que ocupe mi lugar y se empape de agua helada", declaró la actriz en un vídeo que ha compartido en las redes sociales, y en el que se le puede ver acariciando su prominente barriga.

Lo cierto es que hasta ahora la estrella de Hollywood había adoptado una actitud extremadamente discreta en todo lo tocante a su futura maternidad, pese a lo cual, las especulaciones sobre su embarazo no dejaron de perseguirle durante la promoción de su última película, 'Guardianes de la galaxia', llegando a decirse que Zoe y su marido estarían esperando gemelos.

"Anunciará la noticia únicamente cuando esté lista", aseguraba recientemente una fuente al portal E! News, mientras que otra apuntaba: "Zoe siempre ha querido tener una gran familia".