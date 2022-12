Zoe Saldaña olvida el nombre de su marido

La actriz Zoe Saldaña -embarazada de gemelos- reconoce que estar encinta la ha convertido en una persona desmemoriada, que en ocasiones no recuerda ni el nombre de su marido, Marco Perego.

"¡Te olvidas de un montón de cosas! Mi marido se llama Marco y lo he llamado Michael varias veces. Tengo una memoria como la del pez Dori en 'Buscando a Nemo'. Se resetea cada tres segundos", declaró en el programa 'Untold with Maria Menounos' de E! News.

Otra de las consecuencias directas de su embarazo son los antojos, que en el caso de Zoe incluyen las galletas con salami y otras delicias culinarias, a cada cual más extraña.

"Vas de panadería en panadería una y otra vez. Y te preguntas ¿qué estoy haciendo?", bromeó la intérprete, quien sin embargo no intenta resistirse a sus antojos: "Es muy bueno, comes cosas muy raras, como las galletas con bresaola, que es un salami italiano. Galletas y salami juntos. Comes un montón de ese tipo de cosas. En este momento es maravilloso".

Pero una vez que dé a luz a sus gemelos, Zoe no tendrá ningún problema en volver a recuperar su esbelta figura, gracias en gran parte a su pasión por el deporte.

"Me encanta usar mi cuerpo. Me gusta esforzarme y sentir como sudo, escuchar a un montón de personas que dicen que no puedo hacerlo y demostrarles que sí. Me encanta, siento como si siguiera mi propio camino, ¿sabes?", concluyó.