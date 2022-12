Zoe Saldaña está feliz con los kilos que cogió tras ser madre

Aunque la actriz Zoe Saldaña no ha parado de documentar en sus redes sociales los entrenamientos para volver a ponerse en forma tras la llegada al mundo de sus gemelos Cy y Bowie el pasado mes de noviembre, en el fondo perder los "kilos de más" que ganó durante su embarazo no le quita el sueño porque los considera "una bendición".

"Nuestros cuerpos han llegado a este punto porque hemos tenido hijos, porque ahora somos madres, porque somos mujeres hechas y derechas, así que es un regalo. Es verdaderamente hermoso. No voy a dejar que los kilos de más o [preocuparme por] cómo era antes y cómo soy ahora consuma mi tiempo y empañe la belleza del momento tan bonito en el que me encuentro hoy en día. No puedo permitirlo porque al fin y al cabo se trata solo de la apariencia física y, pensándolo desde un punto de vista estético, resulta muy superficial. Ahora todo gira en torno a la espiritualidad para mí", confiesa la intérprete a People.

Sin embargo, Zoe también considera muy importante marcarse una serie de objetivos para conseguir recuperar la figura.

"Sé tú misma y acepta el momento de tu vida en el que te encuentras. Y eso incluye aceptar tu cuerpo y despertarte cada día con la determinación de conseguir llegar a donde quieras", añade.

Zoe ya ha experimentado de primera mano lo difícil que resulta compaginar una carrera cinematográfica con la maternidad en Hollywood, ya que estuvo a punto de ser despedida de una película tras salir a la luz la noticia de que estaba embarazada.

"Las producciones con las que ya tenía programado trabajar casi sufren un ataque de pánico. Me enteré a través de un pajarito de que habían hablado incluso de eliminar mi personaje en uno de esos proyectos. Me quedé en plan: 'Dios mío, ¿estás de broma? ¿Tan malo resulta? Justo ahora, en el momento más feliz de mi vida, a ti te viene mal que me quede embarazada'. Que yo, una mujer de 30 años enamorada, quisiera formar una familia les venía mal...", explicaba la actriz al periódico USA Today.