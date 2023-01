Zidane: 'David Beckham está guapo hasta con una bolsa de basura'

Si algo le envidia el exfutbolista Zinedine Zidane a su antiguo compañero del Real Madrid David Beckham no es su fortuna personal o su carrera profesional, sino su impecable sentido de la moda que le ayuda a estar perfecto con cualquier cosa que se ponga.

"Adoro su estilo. Tiene que darme algunos consejos. Los tatuajes le quedan muy bien, pero yo no podría hacérmelos. David forma parte de esa categoría de personas a las que todo le queda bien. ¡Incluso un saco de basura!", explicó el francés a la revista Gala.

Sin embargo, lo que más admira Zidane de Beckham es su capacidad para mantener los pies en la tierra a pesar de su fama.

"Incluso con la vida que lleva, con su carrera, sigue siendo una persona muy accesible. Aprecio mucho haber tenido la oportunidad de jugar con él en el Real Madrid", añadió.

Por su parte, Beckham nunca ha comprendido el revuelo que causa su guardarropa porque, desde su punto de vista, se pone siempre los mismos vaqueros y camisetas y las mismas botas que tiene desde hace 15 años.

"Lo que llevo todos los días son vaqueros desgastados, camisetas y cazadoras de piel, así que siempre me siento muy cómodo con mi ropa. Mis botas las tengo desde hace unos 15 años, e intento no ponérmelas nunca cuando voy en moto para no darlas de sí", explicó David en un encuentro virtual con sus fans en Facebook.