Zedd admira la profesionalidad de Selena Gomez

El pinchadiscos Zedd no es capaz de ocultar la admiración que siente hacia su novia, la cantante Selena Gomez -con quien mantiene una relación desde hace unos meses-, debido a la ética de trabajo que demostró cuando ambos colaboraron en su nuevo disco.

"Es increíble a la hora de recibir directrices, he estado en el estudio de grabación con ella y lo vi. Los cantantes no suelen tomarse demasiado bien que les guíes, porque a veces les parece que te estás metiendo donde no te llaman y no debes hacerlo. Pero ella es increíble, ¿sabes? Intentaba hacer exactamente lo que le pedía y no se lo tomaba como algo personal. Cuando le decía: 'Intenta hacer esto' o 'Dame más vibrato en esta parte o una nota más clara en esta otra', hacía exactamente lo que le pedía", reveló Zedd a la revista People.

Sin embargo, la ex estrella Disney no es la única que ha conseguido causar una grata impresión en Zedd, que también tiene buenas palabras para Lady Gaga, a quien considera "extremadamente talentosa y muy testaruda, y para la joven Ariana Grande, que ha conseguido dejarle maravillado con su "increíble registro vocal".