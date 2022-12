Zayn Malik se gasta 60.000 euros en el cumpleaños de su novia

Al guapo cantante de One Direction no le tembló el pulso a la hora de agasajar a su pareja, la también intérprete Perrie Edwards, con una ostentosa fiesta para celebrar por todo lo alto sus recién estrenados 21 años de vida, hasta el punto de desembolsar casi 60 000 euros en la instalación de todo tipo de atracciones que hicieron de su gran día algo inolvidable.

"Fue un gesto muy bonito y romántico por parte de Zayn. A la fiesta de Perrie acudieron tanto los miembros de One Direction como las chicas de Little Mix [banda femenina a la que pertenece Perrie], había trampolines, columpios e incluso una pequeña noria para que todos lo pasaran en grande. Pero el gran atractivo de la reunión de amigos fue ver a Zayn y a Perrie mostrándose inseparables, intercambiando todo tipo de gestos de cariño", reveló un testigo al diario The Sun.

Los jóvenes artistas anunciaron su compromiso matrimonial hace exactamente un año, por lo que sus más allegados están convencidos de que la espectacular fiesta de cumpleaños constituía una especie de ensayo que, de cara a los próximos meses, les dará a ambos varias ideas sobre el tipo de evento que querrán organizar para sus invitados cuando decidan convertirse en marido y mujer.

"Zayn y sobre todo Perrie disfrutaron de los festejos como dos niños pequeños, pero al mismo tiempo daba la sensación de que estaban de alguna forma preparando algo más grande para el futuro. Es evidente que entre ellos existe una complicidad especial, que están hechos el uno para el otro y que su relación seguirá inalterable hasta el fin de los días. Pasar por el altar es sin duda el próximo paso", añadió el mismo informante.