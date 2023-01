Zayn Malik publica un nuevo tema titulado 'Like I Would'

A la espera de que se ponga por fin a la venta su primer disco en solitario, 'Mind of Mine', el próximo 25 de marzo, Zayn Malik ha intentado calmar las ansias de sus seguidores publicando un nuevo tema titulado 'Like I Would' con un estilo entre electrónico y R&B.

Los fans de Zayn que hayan comprado por adelantado la versión deluxe de su álbum podrán descargarse ahora gratuitamente el tema, en el que el intérprete le planta cara a un rival cuyas habilidades en el dormitorio no parecen estar a la altura de las suyas.

Publicidad

"Él no te tocará como yo lo hacía. Él no conoce tu cuerpo como yo, él no te lo hará tan bien", canta el excomponente de One Direction en su nuevo sencillo.

Las letras de las primeras canciones de Zayn -que ahora mantiene una relación con la modelo Gigi Hadid- han generado polémica no solo por su temática adulta, sino por su mensaje. El segundo tema que hizo público, 'It's You', que presentó el pasado mes de febrero, habla del fracaso de su relación con Perrie Edwards -con quien se rumoreó que había concluido su compromiso por mensaje de texto- dejando claro que la culpable de la ruptura fue ella.

"Tiene sus propias razones para hablarme. No le importa una mi*rda lo que necesito y no puedo decirte por qué porque mi cerebro no puede averiguarlo. Miénteme porque no puedo enfrentarme a ello", asegura Zayn -que ha negado en varias ocasiones que su ruptura con Perrie fuera vía mensaje- en la letra del tema, en el que asegura que su reticencia a hablar del final de su relación no tiene por qué confundirse con estar equivocado: "¡No lo haré! Tapar la cicatriz. La dejaré estar. Así mi silencio no será confundido con creer, ¿estoy equivocado por querer que funcione? ¿No podría ser una lección? [Una lección] que nunca tuve que aprender, la vi como una bendición. Y ahora es solo una maldición, no sé por qué, tú, eres tú".

El primer sencillo de Zayn, cuyo explícito vídeo protagonizó junto a su novia Gigi Hadid, llevaba por nombre 'Pillowtalk'.

Publicidad

Por: Bang Showbiz