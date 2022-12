Zayn Malik estuvo a punto de ser expulsado de One Direction

El cantante del popular quinteto británico estuvo cerca de ser despedido al inicio de su carrera musical por sus propios compañeros de One Direction, a quienes no les gustaba la actitud perezosa que mostraba Zayn Malik llegando siempre tarde a los ensayos.

"La primera semana que estuvimos juntos fue un poco extraña, tratando de que todos llegáramos a tiempo a los ensayos. Aún ahora es complicado sacar a Zayn de la cama", confesó Liam Payne durante la rueda de prensa en Londres del documental 'This Is Us'.

El director del documental que narra la vida de los cinco componentes del popular grupo, Morgan Spurlock, también recordó cómo en una ocasión Zayn no acudió a un ensayo, hecho que enervó al resto de componentes. "Recuerdo que él no apareció y que vosotros queríais despedirlo", aseguró el cineasta.

A pesar de que los componentes de One Direction --también formado por Harry Styles, Louis Tomlinson y Niall Horan-- disfrutaron con la inseparable compañía de las cámaras durante el rodaje del documental, no tienen planes por el momento de abandonar la música para dar el salto a la interpretación.

"De alguna manera fue algo raro tener las cámaras siguiéndonos todo el tiempo, pero al mismo tiempo no había mucha diferencia [respecto a que no estuvieran], ya que no había grandes sets de rodaje ni material cinematográfico por lo que al final acababas haciendo tu vida normal", señaló Harry. "No fue una actuación, fue más bien una persecución de las cámaras así que a corto plazo no nos vamos a dedicar a la actuación", aseguró Zayn.

Fuente: Bang Showbiz