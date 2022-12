Zayn Malik dedica su tiempo libre a cocinar

El cantante Zayn Malik está invirtiendo la mayor parte de su tiempo libre tras abandonar el grupo One Direction en desarrollar una de sus grandes pasiones, la cocina, según explica su prometida, la componente de Little Mix Perrie Edwards.

Publicidad

"Es agradable poder verle más a menudo. Pasamos mucho tiempo encerrados en la cocina, es un gran chef", aseguró la joven al periódico The Sun.

Por el momento, ni Zayn ni Perrie han fijado fecha para su boda, a pesar de que se comprometieron hace ya dos años.

"No sé cuándo será la boda. Todavía estamos planeándolo todo, pero estoy muy ocupada con Little Mix ahora que vamos a lanzar nuestro nuevo disco, 'Black Magic'. Zayn y yo queremos que sea perfecto, así que en cuanto tenga algo de tiempo lo planearemos. No creo que vaya a ser este verano, ¡pero ya os lo haré saber!", añadió.

La gran incógnita ahora es si los antiguos compañeros de Zayn -Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne- acudirán a su enlace, lo que no extrañaría nada vista la buena relación que mantienen, de acuerdo con las declaraciones de Jamie Scott, compositor de One Direction.

Publicidad

Scott afirma que la principal razón por la que Zayn abandonó el grupo fue el cansancio que le provocaba el estar constantemente lejos de su casa, y no una supuesta tensión con el resto de componentes.

"Zayn se marchó porque ya había tenido suficiente. ¿Alguna vez has estado de gira durante cuatro años? Estos chicos no están nunca en casa. No hay manera de que los cinco vayan a estar de acuerdo, que todos vayan a querer pasar tanto tiempo de gira juntos. Llegó un momento en el que se hartó. Fue en plan: 'Vale, ya no quiero formar parte de este grupo'. Fue algo sencillo. La gente prefiere pensar que fue algo complicado y que tenía una razón secreta para hacer lo que hizo, pero sencillamente fue así", aseguraba Scott al periódico Sunday People.