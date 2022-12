Zayn Malik de One Direction y Perrie Edwards podrían casarse en el 2014

Las apretadas agendas de Zayn Malik y Perrie Edwards habrían retrasado la fecha de su enlace --compromiso que anunciaron el mes pasado-- hasta el mes de junio del año que viene, según afirma la revista Heat.

Aunque el componente de One Direction terminará la gira 'Take Me Home' el próximo mes de octubre, apenas tendrá tiempo para descansar ya que el grupo planea el lanzamiento de su tercer álbum a finales de este año, con la consiguiente retahíla de conciertos en 2014. Mientras tanto, la intérprete de Little Mix está inmersa en la grabación de su segundo disco, que saldrá próximamente.

A pesar de las infinitas jornadas de trabajo que todavía tienen por delante ambos artistas, la pareja está tratando de sacar el máximo tiempo posible para planificar poco a poco su enlace, por lo que ya se han lanzado a la búsqueda de un local que pueda albergar a las casi 500 personas que planean invitar.

Entre los parajes de ensueño que ha visitado ya la pareja se encuentran el Castillo Luttrellstown de Dublín (Irlanda), donde David Beckham y Victoria se dieron el 'sí, quiero' en 1999, y el Castillo Skibo de Escocia, lugar en el que Madonna y Guy Ritchie contrajeron matrimonio en el año 2000.

Lo que sí tiene decidido Zayn Malik es el presupuesto que va a destinar al momento más emotivo de su vida: 1,8 millones de dólares (1,4 millones de euros). Cantidad que considera necesaria para ofrecerle a su novia la "mejor boda del mundo". Por su parte, Perrie Edwards ya se ha fijado en un vestido de novia de la diseñadora Vera Wang y también tiene claro que sus damas de honor serán sus compañeras de Little Mix: Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall.

Por: Bang Showbiz