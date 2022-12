Zayn Malik de One Direction es 'cariñoso pero no intenso'

A pocos meses de confirmar su compromiso matrimonial con el guapo Zayn Malik, la joven Perrie Edwards no ha dudado en deshacerse en halagos hacia su famosa pareja por la forma en que este es capaz de "respetar su espacio" sin llegar a descuidar por ello su carácter detallista. De hecho, este equilibrio que existe en su relación es uno de los factores que contribuyen a que la cantante esté tan enamorada del guapo integrante de One Direction.

"Me gusta que Zayn me mantenga con los pies en la tierra, que no sea excesivamente cariñoso hasta el punto de resultarme demasiado absorbente. En una relación siempre tiene que existir un elemento de sorpresa y hay que respetar el espacio de cada uno, lo que no significa que un chico no pueda ser atento y amable con su chica", reveló la cantante del cuarteto femenino Little Mix a la revista Bliss.

De hecho, Perrie está deseando afianzar aún más la flexible relación sentimental que mantiene con Zayn a través de una esperada boda que tendrá lugar el año que viene, como publica el diario Daily Star. Según el citado medio, la joven pareja tirará la casa por la ventana con una ceremonia nupcial presupuestada en más de un millón y medio de dólares , un ostentoso banquete en el que jugará un papel esencial el ya nombrado padrino de la boda: Niall Horan, compañero de Zayn en la exitosa banda musical.

Aunque todavía no se han dedicado a organizar cada detalle de su ilusionante enlace matrimonial, Perrie y Zayn escenificaron hace pocos meses la complicidad que define su noviazgo durante el estreno del documental sobre One Direction, la película 'This Is Us', donde la guapa vocalista lució con orgullo un brillante anillo de compromiso.

"Sinceramente, en ese momento no pensé en si sería adecuado o no llevarlo. Siempre he tenido miedo a caerme al atravesar la alfombra roja y, teniendo en cuenta que llevaba el anillo puesto, me puse muy nerviosa por la posibilidad de tropezar y hacer el ridículo", comentó al mismo medio.

