Zac Efron quiere aparecer en 'La guerra de las galaxias'

El atractivo Zac Efron podría ser uno de los fichajes estrella en la nueva entrega de la emblemática saga de ciencia ficción, el esperado 'Episodio VII', ya que ha sido el propio actor quien ha confirmado que está inmerso en una serie de intensas negociaciones para asegurarse un papel destacado en la cinta que verá la luz dentro de dos años.

"Me he reunido con los productores en varias ocasiones para ver si puedo hacerme un hueco en el reparto. No sabemos todavía qué va a pasar y si acabaré formando parte de una de las franquicias más importantes de la historia del cine. Ya veremos qué ocurre, pero sería un sueño hecho realidad", reveló el guapo artista al canal MTV News.

Por el momento, Zac Efron es el único artista que ha anunciado públicamente su intención de postularse como candidato a protagonizar una de las producciones que más expectación ha generado en los últimos meses, ya que desde que el director J.J. Abrams revelara que ya tenía listo el guion de la cinta y de que, en cuestión de escasas semanas, daría comienzo el rodaje de la película, han sido muchos los nombres que se han barajado como posibles incorporaciones al extenso reparto: Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch e incluso actores que ya se destacaron por aparecer en entregas anteriores, como Harrison Ford y Carrie Fisher.

Mientras espera pacientemente a que alguien del equipo de 'La guerra de las galaxias' se ponga en contacto con él para avisarle de cualquier novedad, Zac Efron podrá aliviar la tensión que genera el suspense dedicándose a una de sus aficiones favoritas: el diseño de tatuajes y la elaboración de bocetos que posteriormente convierte en originales cómics.

"Siempre me ha interesado el diseño y el dibujo; es una actividad que me ayuda a relajarme y a explotar un poco mi vena artística. Al principio solo hacía algunos dibujos para cautivar a las chicas del colegio, pero después empecé a desarrollar mi técnica y acabé haciendo diseños para tatuajes y cómics que narran historias que yo mismo concibo. Creo que algún día también podré dedicarme a diseñar mi propia línea de ropa", aseguró a la revista InStyle.

Por: Bang Showbiz