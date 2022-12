Zac Efron mantuvo relaciones sexuales en su instituto

El actor Zac Efron no tiene ningún problema en hablar alto y claro sobre algunas de las experiencias más señaladas de su vida privada, por lo que no ha dudado en revelar que el escenario más inusual en el que ha mantenido relaciones sexuales se corresponde con el baile de fin de curso de su instituto, donde disfrutó hace años de unos minutos de intimidad con su entonces novia.

"Creo que el momento más extraño en el que he tenido relaciones sexuales tuvo lugar durante el último baile del instituto, llevaba más de tres años con mi novia y no nos pudimos contener", confesó el intérprete al portal E! News.

El protagonista de la serie infantil 'High School Musical' ya había admitido anteriormente que le encantaba hacer el amor en la mesa de la cocina, pero nunca antes había hecho gala de su lado más romántico al afirmar que cree fervientemente en el "amor a primera vista", un sentimiento que, sin embargo, "no tiene por qué significar que ese amor vaya a durar toda la vida".

En cuanto a su mujer ideal, Zac Efron asegura no sentir predilección por ningún arquetipo de mujer y, de esta forma, está abierto a conocer a chicas de toda clase y condición.

"No tengo ningún criterio, me gustan muchas chicas, tengo una mente muy abierta. Hay personas a las que conoces y sin saber por qué te das cuenta de que son perfectas para ti", explicó en la misma entrevista.

Zac Efron vive un buen momento tanto en el plano profesional como en su vida cotidiana después de recuperarse exitosamente de su adicción al alcohol y a la cocaína en un centro de rehabilitación el año pasado.

"Me siento genial, la verdad es que me encuentro en el mejor momento de mi vida. Siento que estoy empezando un nuevo capítulo, lo que me emociona y me hace muy feliz", añadió el joven intérprete.

Por: Bang Showbiz